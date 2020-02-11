Meteoroloji'den Karadeniz bölgesine uyarı
Türkiye'nin doğusunu etkisi altına alan kar yağışı Karadeniz'e doğru ilerliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Ordu, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun için' kar yağışı ve su baskını uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'deki 5 il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Kar sularının erimesiyle oluşabilecek su baskınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Doğu Karadeniz'de yarından itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de yarından itibaren görülecek sağanak ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve karın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar ile kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Meteoroloji'den Karadeniz bölgesine uyarı
- Kadir'in kurtardığı kadından şoke eden sözler! Tartışıyorduk, beni dövmüyordu, Kadir yanımıza geldi. Beni dövdüğünü düşünmüş
- Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
- İşe geç kalma korkusundan yanlış bindiği metrodan atladı
- Konya’da İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu!