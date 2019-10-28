İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı..

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nin raporlarına göre, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü için İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor...

İstanbul'da yağış çarşamba başlayacak ve cuma günü etkisini artıracak.

PUS VE SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji bugün sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğini duyurdu.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği aktarıldı.

Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya’nın güney çevreleri, Antalya’nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bazı illerimizde 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramında beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları:

Ankara; Az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde yer yer puslu, en düşük sıcaklık 9 en yüksek sıcaklık 21 derece

İstanbul; Sabah saatlerinde çok bulutlu ve yer yer sisli zamanla parçalı az bulutlu, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 20 derece

İzmir; Az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde yer yer puslu en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık: 24 derece

Antalya; Az bulutlu ve açık, en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 27 derece

Trabzon; Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 19 derece

Malatya; Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 15 derece

Diyarbakır; Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 19 derece tahmin edilmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu ve puslu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu ve puslu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Nevşehir ile Konya’nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu, Malatya ve Elazığ ile gece Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı