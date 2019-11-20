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20 Kasım 2019 Çarşamba 09:14:21 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:15:27

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'nin son dakika tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerindeki seyrini sürdürürken doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan İstanbul’da sis ve pusun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlere göre hava sıcaklıkları doğu bölgelerimizde mevsim normalleri düzeyinde seyrederken batı bölgelerimizde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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