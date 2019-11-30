Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Haftalık Hava Tahmini (30 Kasım - 06 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.