  • Bist 100
    120939
  • Dolar
    5,8806
  • Euro
    6,5628
  • Altın
    293,4590
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Avrupa Haber Ajansları Birliği Ajansının Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı Avrupa Haber Ajansları Birliği Ajansının Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde Körfez diken üstünde
Libya konferansına Yunanistan davet edilmedi: Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan yok! Libya konferansına Yunanistan davet edilmedi: Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan yok!
Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Türkiye, ilave S-400 alabilir Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Türkiye, ilave S-400 alabilir
Son Dakika... Hakurk bölgesinde 3 terörist öldürüldü Son Dakika... Hakurk bölgesinde 3 terörist öldürüldü
İsrail, 2020 raporu tehdit değerlendirmesinde Türkiye'yi tehdit listesine aldı İsrail, 2020 raporu tehdit değerlendirmesinde Türkiye'yi tehdit listesine aldı
15 bin TL'lik indirim vatandaşı sevindirdi: 380 bin kişi aracını trafikten çekti 15 bin TL'lik indirim vatandaşı sevindirdi: 380 bin kişi aracını trafikten çekti
Hakkâri'de 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı Hakkâri'de 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı
Darbeci Hafter'in savaşa devam kararının altından BAE çıktı Darbeci Hafter'in savaşa devam kararının altından BAE çıktı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakereler tehlikede Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakereler tehlikede
Yanardağ patlaması 82 bin kişiyi tahliye ettirdi Yanardağ patlaması 82 bin kişiyi tahliye ettirdi
Pakistan: Arabuluculuk teklif etmedik Pakistan: Arabuluculuk teklif etmedik
Ölü inek etinden 27 kişi şarbona yakalandı Ölü inek etinden 27 kişi şarbona yakalandı
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı
18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca yakalandı 18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca yakalandı
Mesut Özil: Yaşayacağız ve göreceğiz Mesut Özil: Yaşayacağız ve göreceğiz
Vedat Muriqi için Premier Lig'den iki teklif Vedat Muriqi için Premier Lig'den iki teklif
Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımızla çok yararlı bir görüşme oldu Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımızla çok yararlı bir görüşme oldu
Arkeoloğun ölümünde korkunç iddia! Sır mektup Arkeoloğun ölümünde korkunç iddia! Sır mektup
Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu çalışmalarını sürdürüyor Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu çalışmalarını sürdürüyor
İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ocak 2020 Perşembe 07:39:15 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 08:45:38

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgilerine göre Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde esmesinin beklenirken Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtınanın yaşanabileceği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.

Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

FIRTINA MARMARA'YI DA ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haftalık Hava Tahmini (16 - 22 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

(Yeni Şafak)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ