14 Aralık 2019 Cumartesi 00:19:10 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 00:21:36
Meteoroloji'den Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarıya göre, Ege'nin kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Muğla çevrelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
(AA)
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