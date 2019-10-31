Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m²), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi'nde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

HAKKARİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına; Marmara’da fırtına, Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) yer yer 9 (90 km/sa), yarın öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın öğleden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m batısı 3,5 ila 4,5m, yer yer 5,0m Görüş; İyi, yağış anında orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (10-30 km/sa), yarın öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yarın sabah saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde batısı ile yarın geneli 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğleden sonra batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yarın batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.