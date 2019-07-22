22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:49:17 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50:50
Meteoroloji'den 'civa' alarmı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son dakika açıklamasına göre, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Belinde 6 yıl önce unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu
- Korku dolu anları anlattı: O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik
- Düğünde maganda dehşeti: Tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladı
- Düzce'deki selde kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor
- Gülhanım'ın cinayet sanığı eski eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi