Meteoroloji'den bu iller için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu



ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı



TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu



DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

(AA)