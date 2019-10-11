Meteoroloji'den açıklama

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Marmara'nın bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.