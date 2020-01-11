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11 Ocak 2020 Cumartesi 19:00:45 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 20:19:56

Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki illerde meydana gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

METEOROLOJİDEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da, yağmur ve kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ile sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

AA

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