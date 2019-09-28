Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar bazı illerde şiddetli olabilir. Yağışların, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



İstanbul: Parçalı bulutlu 25



İzmir: Az bulutlu ve açık 28



Adana: Az bulutlu 33



Antalya: Az bulutlu ve açık 30



Ankara: Parçalı bulutlu 24



Konya: Az bulutlu 24



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 22



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı 18



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32