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28 Eylül 2019 Cumartesi 18:47:42 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 18:54:10

Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar bazı illerde şiddetli olabilir. Yağışların, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
İstanbul: Parçalı bulutlu 25
 
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
 
Adana: Az bulutlu 33
 
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
 
Ankara: Parçalı bulutlu 24
 
Konya: Az bulutlu 24
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 22
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı 18
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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