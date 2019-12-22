Meteoroloji 10 il için turuncu alarm verdi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TURUNCU KODLU UYARININ ANLAMI

Bu uyarı, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında, turuncu kategoride yer aldı.

Turuncu kodlu uyarıda, hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmez. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Haftalık Hava Tahmini (22 - 28 Aralık 2019)

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başından itibaren kademeli olarak azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.