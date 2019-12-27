Meteoroloji yağmur için gün verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur ve kar yağışı için gün verdi. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda yağış beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da is karla karışık yağmur görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
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