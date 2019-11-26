Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Akşam saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam Antalya, gece saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam Antalya, gece saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare)olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, yarın (Çarşamba) doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



BURSA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın (Çarşamba) Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



MUĞLA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya, gece saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren güney ve kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, yarın Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde batısının, yarın (Çarşamba) bölge genelinin yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı hafif karla karışık yağmur ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde yer yer hafif kar yağışlı

MALATYA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin, yarın (Çarşamba) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 7°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde batısı 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi yer yer 2,0 m, Görüş: : İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.