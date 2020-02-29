29 Şubat 2020 Cumartesi 19:04:05 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 19:05:44
Meteoroloji uyardı: Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Meteorolojinin açıklamasına göre, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Fırtına, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
AA