Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak! 9 Ocak

Son raporlara göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kar ve buzlanma uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinde kar yağışı, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalırken, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Hızı 60 km bulacak

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette...

İşte 5 günlük hava durumu raporu...