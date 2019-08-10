Meteoroloji son dakika raporu! Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize sağanak yağışın etkisi altında olacak. Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da ise hava güneşli olacak.

Yapılan son değerlendirmeye göre Kurban Bayramı'nda hava sıcak olacak. Bayramın ilk günü Doğu Karadeniz'de yağmur bekleniyor.

Bayramın ikinci gününde tüm yurdu sıcak hava bekliyor olacak.

Bayramın 3. ve 4. gününde ise sıcaklığın tüm yurtta artması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURSA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah doğusu ile öğlen geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğlen doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam ve gece saatlerinde güneybatıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı yer yer 2,5m Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece ve öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Kuzey Ege’de 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, gece ve sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece ve sabah saatlerinde geneli kuzeydoğu, öğlen geneli güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam ve öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.