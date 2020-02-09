Meteoroloji Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'a çığ uyarısı (İstanbul Ankara 10 Şubat Okullar tatil mi, Kar tatili var mı?)

Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, Rize için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Kentin yüksek kesimlerinde, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, çığ tehlikesi 14 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların yüksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemeleri istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, zorunlu hallerde ise mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkılması, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."

DOĞU ANADOLU'DA 6 İL İÇİN ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cuma gününe kadar çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 14 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bekleniyor.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

TRABZON İÇİN VALİLİK UYARDI

Trabzon Valiliği çığ uyarısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.



10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER

Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat kar tatili olan iller öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitimde aksamalar yaşanıyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? 10 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller için Valilik açıklamaları peş peşe geliyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin, bu gece ve yarın kar yağışlı olması bekleniyor.

BİTLİS

Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

BOLU

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Kent genelinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ümit, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu merkez dahil tüm ilçelerimiz ve köylerimizde okullarımız 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gerekçelerle ve aynı gün idari izinli sayılmıştır" dedi.

RİZE'DE OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

GİRESUN

Giresun'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.

KARABÜK

Karabük ve ilçelerinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi'' denildi.



KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildi.

DÜZCE

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği göz önünde bulundurularak, 10 Şubat Pazartesi günü, merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, yarın için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.