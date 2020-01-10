10 Ocak 2020 Cuma 11:06:06 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 11:08:03
Meteoroloji: Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacak
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğün'nün yaptığı açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Bölgede yer yer pus beklenirken sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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