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20 Şubat 2020 Perşembe 19:33:11 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 19:34:38

Meteoroloji İstanbul için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, yurdumuz bugün (20 Şubat Perşembe) yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Bugün Yurdun önemli bir bölümünde yağmur görülecek. İstanbul'da da bugün yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, mevsim normallerine dönüyor. İstanbul'da bugün yağmur etkisini göstermeye başlayacak. Yarın ise yağışlı hava etkisini arttırarak devam edecek.

 DOĞU KARA TESLİM

Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 4 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

AA

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