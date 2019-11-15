Hava durumu ile ilgili meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış geliyor

Akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar etkili olmak üzere Ankara, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Yağışların özellikle bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Isparta ve Antalya çevreleri ile bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam ilk saatlerde Ankara ve Nevşehir çevreleri ile bu gece saatlerine kadar Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI 2°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu yarın öğle saatlerinden itibaren 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu güneydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğudan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğleden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğle saatlerinden sonra 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.