Hava durumu ile ilgili meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili yapılan duyuruya göre; Ankara, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinde bu akşamdan itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar etkili olmak üzere Ankara, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Yağışların özellikle bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve Güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Isparta ve Antalya çevreleri ile bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam ilk saatlerde Ankara ve Nevşehir çevreleri ile bu gece saatlerine kadar Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI 2°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ARTVİN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -7°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu yarın öğle saatlerinden itibaren 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu güneydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğudan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğleden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğle saatlerinden sonra 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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- Hava durumu ile ilgili meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış geliyor
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