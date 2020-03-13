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13 Mart 2020 Cuma 19:03:45 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 19:04:31

Meteoroloji hava durumu ile ilgili tarih vererek uyardı! Kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle aynı günün gecesinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar etkili olması beklenen bölgede, hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

AA

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