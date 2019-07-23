Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Düzce’de de yarın sabah saat 09.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak bekleniyor. Öte yandan Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 9’uncu Bölge Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgiye göre sel felaketinin yaşandığı Düzce’de yarın sabah 09.00 itibariyle sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış şeklinde, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağmurun yarın geceden sabaha kadar ise kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

Uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE'DE ETKİLİ OLDU

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

(DHA-AA)