Meteoroloji, Elazığ ve Malatya için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki kar yağışının akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki kar yağışının akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Bölgede meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu ve Güneydoğu'da da yoğun kar bekleniyor
Meteoroloji ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacağını aktardı.
Söz konusu illerde vatandaşların ve yetkililerin buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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- Meteoroloji, Elazığ ve Malatya için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu