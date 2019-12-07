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07 Aralık 2019 Cumartesi 22:12:28 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 22:14:50

Meteoroloji duyurdu! Soğuk ve yağışlı havanın etkisi artıyor...

Meteoroloji'den Marmara Bölgesinde yaşayanlara iyi haber geldi. Meteoroloji Marmara'da soğuk ve yağışlı havanın etkisini yavaş yavaş kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların artacağını bildirdi. Ancak sabah saatleri için don ve buzlanma uyarısı ise sürüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinde özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Yalova çevreleri, akşam saatlerinde de doğuda Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede yer yer sis ve pus öngörülürken sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı değerlendiriliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu arada Meteoroloji'nin don uyarısı da devam ediyor. İşte o uyarı:

"Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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