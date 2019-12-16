Meteoroloji, dört doğu ilinde buzlanma ve don uyarısında bulundu
Meteoroloji, buzlanma ve don olayına karşı Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te yaşayan vatandaşlarımıza uyarıda bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sisin görüleceği bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 6, Muş'ta 7, Hakkari'de 5 ve Bitlis'te 4 derece olacak.
AA
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