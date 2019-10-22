Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yurt geneline ilişkin hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Pek çok bölgede ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Bilindiği üzere Meteoroloji, önümüzdeki 5 günün hava durumu raporunu her gün detaylı olarak internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Bu noktada vatandaşlar, kış aylarına yaklaşmamız nedeniyle araştırmalarını arttırdılar. Yurdun Orta, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağışlı havalar bugün özelinde etkisini gösterecek.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Haftalık Hava Tahmini (22 - 28 Ekim 2019)
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT