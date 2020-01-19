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19 Ocak 2020 Pazar 09:08:54 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 09:30:48

Meteoroloji bir çok ili uyardı: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgilerine göre Marmara, Batı Karadeniz ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Ankara'da kar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken yetkililer don, sis ve pus olayına karşı sürücüleri uyarıyor.

Son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDEKİ HAVA SICAKLIKLARI

Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte alınan son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu 9

İzmir: Parçalı bulutlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli eksi (-) 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 7

Haftalık Hava Tahmini (19 - 25 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

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