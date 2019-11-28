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28 Kasım 2019 Perşembe 08:48:33 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 09:22:20

Meteoroloji bir çok il için sağanak ve kar uyarısı yaptı

Türkiye'de kış mevsimi her geçen gün daha fazla hissedilmeye başladı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye'nin batısı yeni yağışlı havanın etkisi altına girerken, batı bölgelerinden doğuya ilerleyen yağışlı hava kar olarak kendisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Haftalık Hava Tahmini (28 Kasım - 04 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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