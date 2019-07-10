Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haftalık Hava Tahmini (10-16 Temmuz 2019)

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında batı bölgeler yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, °C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in batısında fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden sonra batısında kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu zamanla parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.