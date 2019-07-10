Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’de birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Haftalık Hava Tahmini (10-16 Temmuz 2019)
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında batı bölgeler yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUŞ °C, °C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in batısında fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden sonra batısında kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu zamanla parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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