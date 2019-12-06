  • Bist 100
    108659
  • Dolar
    5,7521
  • Euro
    6,3893
  • Altın
    272,5840
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Apple, 2020'de beş yeni iPhone modeli çıkaracak' iddiası Apple, 2020'de beş yeni iPhone modeli çıkaracak' iddiası
Taraftarlar isyan etti: Üçünü birden gönderin Taraftarlar isyan etti: Üçünü birden gönderin
Falcao macerası bitmek üzere! Transfer görüşmelerine başladı! Falcao macerası bitmek üzere! Transfer görüşmelerine başladı!
Trabzonspor, Grosicki için devreye girdi Trabzonspor, Grosicki için devreye girdi
Beşiktaş’a yeni prim sistemi Beşiktaş’a yeni prim sistemi
Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’yı transfer listesine aldı Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’yı transfer listesine aldı
Van'da 3 belediye başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Van'da 3 belediye başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı
Meteoroloji bir çok il için don ve buzlanma uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için don ve buzlanma uyarısı yaptı
ABD'de Muhammed akımı: Bebek isimlerinde ilk 10'a girdi ABD'de Muhammed akımı: Bebek isimlerinde ilk 10'a girdi
İçişleri Bakanlığı'nda kapsamlı değişim İçişleri Bakanlığı'nda kapsamlı değişim
Brezilya, BM'deki oy hakkını kaybedebilir Brezilya, BM'deki oy hakkını kaybedebilir
Trump: 'Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz' yalan haber Trump: 'Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz' yalan haber
Gurbetçilerle buluşacak Gurbetçilerle buluşacak
Pankartlı konser Pankartlı konser
İddialar doğru çıktı İddialar doğru çıktı
Hızır sevgisi Hızır sevgisi
Belçim'den aşk itirafı Belçim'den aşk itirafı
Paylaşmaya gönüllü Paylaşmaya gönüllü
Ekrana kilitleyen dua sahnesi Ekrana kilitleyen dua sahnesi
Macron'a karşı milyonlar sokakta Macron'a karşı milyonlar sokakta
Zencefil şurubu öksürüğü kesiyor Zencefil şurubu öksürüğü kesiyor
Adriana Lima emekli oluyor! Herkesi şaşırttı Adriana Lima emekli oluyor! Herkesi şaşırttı
Emre Kılınç gün sayıyor Emre Kılınç gün sayıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 07:54:48 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 08:05:15

Meteoroloji bir çok il için don ve buzlanma uyarısı yaptı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun büyük bölümü çok bulutlu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu kar yağışlı. Akşam ve gece saatlerinde don ve buzlanma bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, sel, su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haftalık Hava Tahmini (06 - 12 Aralık 2019)

Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklığının, hafta sonunda batı bölgelerimizden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ