Meteoroloji 12 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerdeki hava tahmini şu şekilde;

ANKARA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Haftalık Hava Tahmini (24 - 30 Kasım 2019)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı.

ARTVİN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 4, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece yer yer sisli ve puslu.

MALATYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu.