Meteoroloj'den Türkiye geneli için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloj'nin son tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve batı Karadeniz bölgeleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, Akdeniz Bölgesi'nde rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yurdun belli bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Yurtta geneli hava durumu için Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimler ile zamanla iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
08 Nisan 2019 - (Pazartesi)
⛈️Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡Hava Sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye,Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde Akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAFTALIK TAHMİN
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimler ile zamanla iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2)olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,sabah ilk saatler ve gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin, Akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice(30-50 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Haftalık Hava Tahmini (08- 14 Nisan 2019)
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu,sabah ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu, öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu
BAYBURT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, siste zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu zamanla batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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