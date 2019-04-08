Meteoroloj'den Türkiye geneli için sağanak yağış uyarısı

Yurtta geneli hava durumu için Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimler ile zamanla iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

08 Nisan 2019 - (Pazartesi)

⛈️Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye,Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde Akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAFTALIK TAHMİN

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimler ile zamanla iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.



BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli



İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2)olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu,sabah ilk saatler ve gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı



İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin, Akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice(30-50 Km/Saat) esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haftalık Hava Tahmini (08- 14 Nisan 2019)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu,sabah ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu, öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu



BAYBURT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu



TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ELAZIĞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUŞ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, siste zayıf.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu zamanla batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.