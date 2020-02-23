  • Bist 100
    116829
  • Dolar
    6,0944
  • Euro
    6,6161
  • Altın
    322,8230
İstanbul
6 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk polisi Sırbistan sınırında! FETÖ için ortak devriye Türk polisi Sırbistan sınırında! FETÖ için ortak devriye
İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle maçlar ertelendi İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle maçlar ertelendi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar! Ticaret müşavirleri artık "bir tık uzaklıkta" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar! Ticaret müşavirleri artık "bir tık uzaklıkta"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem hakkında açıklama: Birkaç köy okulunda... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem hakkında açıklama: Birkaç köy okulunda...
Anadolu'nun Aslanı'nın kar keyfi Anadolu'nun Aslanı'nın kar keyfi
Meslek öğrencilerinden engellilere "özel" dokunuş Meslek öğrencilerinden engellilere "özel" dokunuş
Fransa savaş gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı! Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah ithamlar Fransa savaş gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı! Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah ithamlar
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülkesinde madara oldu Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülkesinde madara oldu
Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Vatandaşlara tek tek Kadir soruldu! O rapora ulaşıldı Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Vatandaşlara tek tek Kadir soruldu! O rapora ulaşıldı
Ferziye teyze'nin spor aşkı Ferziye teyze'nin spor aşkı
Beyoğlu’nda iş yeri yangını söndürüldü Beyoğlu’nda iş yeri yangını söndürüldü
Özel okullardaki öğrenci sayısı 1,5 milyonu buldu Özel okullardaki öğrenci sayısı 1,5 milyonu buldu
İran’daki 5,9’luk deprem Van'ı da vurdu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü ve yaralı sayısını açıkladı İran’daki 5,9’luk deprem Van'ı da vurdu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü ve yaralı sayısını açıkladı
Adana'da tarihi eser operasyonu! El yazması 3 dini kitap ele geçirildi Adana'da tarihi eser operasyonu! El yazması 3 dini kitap ele geçirildi
İran sınırındaki deprem sonrası Van Valiliği'nden açıklama İran sınırındaki deprem sonrası Van Valiliği'nden açıklama
Demokratların Nevada ön seçimlerini Sanders kazandı Demokratların Nevada ön seçimlerini Sanders kazandı
Murat Şirmen: Ağırlığı kaldırırken, Gazi Mustafa Kemal'i, Seyit Onbaşı'yı düşünüyorum Murat Şirmen: Ağırlığı kaldırırken, Gazi Mustafa Kemal'i, Seyit Onbaşı'yı düşünüyorum
ABD'nin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ABD'nin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Ekrem İmamoğlu şimdi de Sapanca'da kamp yapıyor Ekrem İmamoğlu şimdi de Sapanca'da kamp yapıyor
Bir terörist, terör örgütü PKK/YPG'den kaçıp Şanlıurfa'da teslim oldu Bir terörist, terör örgütü PKK/YPG'den kaçıp Şanlıurfa'da teslim oldu
Türkiye, İdlib için Rusya'ya 3 şart koştu Türkiye, İdlib için Rusya'ya 3 şart koştu
Fatih'te 9 araç yakılarak kundaklandı Fatih'te 9 araç yakılarak kundaklandı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Ceza indiriminde gözler Başkan Erdoğan'da! Ceza indiriminde gözler Başkan Erdoğan'da!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Şubat 2020 Pazar 11:38:45 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 11:49:31

Meslek öğrencilerinden engellilere "özel" dokunuş

Ordu'da başlatılan proje kapsamında, Altınordu Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, belli periyotlarda kentteki özel eğitim öğrencilerine saç bakımı yaparak, hem gönüllere dokunuyor hem mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Ordu'da başlatılan proje kapsamında, Altınordu Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, belli periyotlarda kentteki özel eğitim öğrencilerine saç bakımı yapıyor.

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi ile Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu arasında, "Okullar buluşuyor, öğrenciler kaynaşıyor" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, belli periyotlarda okula gelen meslek eğitim merkezindeki kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, farklı engeli bulunan çocukların saç bakımlarını ücretsiz yapıyor. Proje sayesinde iki aylık periyotlarla kentteki özel eğitim öğrencilerine saç bakımı yapan meslek öğrencileri, hem gönüllere dokunuyor hem de mesleğin inceliklerini daha iyi öğrenme şansı yakalıyor.      

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, meslek eğitim merkezi öğrencilerinin özverili ve gönüllü bir şekilde özel eğitim öğrencilerine saç bakımı yaptığını söyledi. Projenin iki tarafa da önemli katkılar sunduğunu aktaran Bekyürek, proje sayesinde özel eğitim öğrencilerinin sosyalleştiğini vurguladı. Bekyürek, projenin meslek eğitim merkezindeki öğrencilerin mesleki gelişimine çok önemli faydasının olduğunu da dile getirerek, "Biz burada yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bu proje burada ağabey-abla-kardeş kaynaşmasını, birlik ve beraberlik içerisinde öğrencilerin sosyalleşmelerini ve iş birliği yapmalarını sağlamaktadır. Öğretmenlerimize, emeği geçen idarecilere ve meslek öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.      

Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alan Öğretmeni Neslihan Gündoğdu ise Ordu'da, alan öğretmenleriyle iş birliği içinde, öğrencilerine 'nasıl faydalı olabiliriz' diye sürekli çalıştıklarını söyledi. Bu projenin, bir nevi sosyal sorumluluk projesi olduğunu aktaran Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özel öğrencilerimizin kişisel bakımlarını karşılamak amacıyla, meslek öğrencileriyle okulumuzdaki özel öğrencileri buluşturduk. Bu proje, özel öğrencilerimize sosyalleşmek adına çok ciddi katkı sunuyor. Çünkü burada birbirleri ile iletişim halinde oluyorlar, hoş sohbet ediyorlar. Birbirlerine okul dışında yaptıklarını anlatıyorlar, bu da sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor."

Kuaförlük bölümü öğrencisi Anıl Genç ise "Çocukların saç bakımlarını yaparak onları mutlu etmeye çalışıyoruz, memnun etmeye çalışıyoruz. Onlar için de güzel bir eğlence ve aktivite oluyor. Hem kendi mesleğimizi geliştirmiş oluyoruz hem de onlara destek oluyoruz." dedi. Sinan Aydın da "Biz buraya iki ayda bir düzenli olarak geliyoruz. Buradaki amacımız, hem kendi mesleğimizi geliştirmek hem de buradaki özel eğitimle arkadaşlarımızı mutlu edebilmek. Onlar seviniyor, biz de mesleğimizi geliştirmiş oluyoruz. Bu şekilde aramızda bir sevgi bağı oluşturmaktayız." şeklinde konuştu.

AA

 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER