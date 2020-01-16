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16 Ocak 2020 Perşembe 14:12:51 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 14:13:43

Meryem öğretmen yatılı okuyan öğrencilerine 'annelik' yapıyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Sağınlı köyündeki yatılı bölge ortaokuluna geçen yıl atanan İngilizce öğretmeni Meryem Uyar, doğum günlerini kutladığı, pikniğe götürdüğü öğrencilerinin her sorunuyla yakından ilgileniyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Sağınlı Kamran İnan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Meryem Uyar, ders dışındaki zamanlarda okulda yatılı eğitim gören öğrencilerle yakından ilgileniyor, çeşitli etkinlikler düzenleyerek eğitimlerine ve gelişmelerine katkı sunuyor.

Geçen yıl ilçeye 40 kilometre mesafedeki Sağınlı köyündeki okula atanan Uyar, kendisi gibi ailelerinden uzakta yatılı okullarda eğitim gören öğrencilere anne şefkatiyle yaklaşıyor.

Öğrencilerine sürpriz doğum günü partileri düzenleyen, piknik, bisiklet turu, sinema etkinlikleri organize eden Uyar, ihtiyaç duydukları her anda öğrencilerin yanında yer alarak onlara destek veriyor.

"Her zaman köy okulu hayali kurdum"

Uyar, AA muhabirine, her zaman bir köy okulunda öğretmen olmak istediğini ve bundan dolayı hep köylerdeki okulları tercih ettiğini söyledi.

Köylerde hayat standartlarının düşük olduğunu belirten Uyar, "Hep bir köy okulunda görev yapmanın, çocuklara faydalı olmayı hayal ediyordum. Buraya atandığımda çok mutlu oldum. İlk defa Doğu Anadolu Bölgesine geldim. Buraya geldiğimde farklı duygular yaşadım. Çocukların hepsi yeni öğretmen gelmiş diyerek yanıma koştu. Onlara sarıldım. Bu okulda hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Köyde yeşil alan çok fazla. Bu nedenle havaların güzel olduğu zamanlarda onlarda dışarıda kitap okuma etkinliği düzenledik, piknik yaptık." diye konuştu.

Bazen masalarına bıraktığı bir çikolatayla, bazen sadece dinleyerek bazen de etkinlikler düzenleyerek öğrencilerini mutlu etmeye, hayatına dokunmaya çalıştığını ifade eden Uyar, bu sayede öğrencilerin okula daha da bağlandığını, derslerindeki başarılarının arttığını vurguladı.

"Bazen gömlekleri ve pantolonları sökülüyor, onları dikiyorum"

İki hafta önce öğrencilerle düzenledikleri bisiklet turunda çok eğlendiklerini anlatan Uyar, şöyle devam etti:

"Çocuklar burada doğum günü kutlamamış. İlk defa doğum günü partisi yaptık. Sinemaya gitmeyen öğrencilerimiz için akıllı tahtadan film izleyerek sinema gecesi yaptık. Çok keyif aldılar. Nöbetçiyken öğrencileri kontrol ediyorum. Üstü açık olanları örtüyorum. Sevgi gördükçe onlarda sevgi gösteriyorlar. Burada öğretmen olmaktan çok mutluyum ve keyif alıyorum. Ben de liseyi yatılı okudum. Bu nedenle öğrencilerin yaşadıklarını anlayabiliyorum. Annelerinden uzaktalar. O uzaklığı hissettirmemeye çalışıyorum. Bazen gömlekleri ve pantolonları sökülüyor, onları dikiyorum. Elbiselerini yıkıyorum, katlayıp dolaplarına koyuyorum. Hasta olanların ilacını düzenli veriyorum. Her anımız birlikte geçiyor."

Bunlar sayesinde öğrencilerin kendilerini evde gibi hissettiğini aktaran Uyar, "Burada mutluyuz. Bazılarının ablası bazılarının da annesi gibiyim. Güzel bir aileyiz." dedi.

(AA)

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