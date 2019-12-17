Mert'in son anları yürek yaktı

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7), içi çikolata dolu şırınga şeklindeki oyuncağın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında okul müdürü A.P'nin de bulunduğu kantin işletmecisi N.Y, sınıf öğretmenleri ve sağlık çalışanlarının ifadesi alındı.

'PERSONELİN HEPSİ GELDİ'

Müdür A.P, olay günü okul görevlisi Sıddık Kalendir'in, Mert Yağız'ı ayağa kaldırmaya çalıştığını, boğazında bir şey vardır diye çocuğun karnından tutarak sırtını sıvazladığını belirtti. Küçük çocuğun dudaklarının morardığını görünce 'Hemen, sağlık ocağına götürelim' dediğini, sağlık ocağında bütün personelin geldiğini anlattı. Doktora ne olduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını, boğazını tutarak konuşamadığını ve bayıldığını söylediklerini ifade etti.

'KAPAK YUTTU DEMEDİLER'

Aile hekimi N.A. ise, Mert'in geldiğinde zor da olsa nefes alır şekilde ancak bilincinin kapalı durumda olduğunu, kendisine çocuğun epilepsi nöbeti geçirdiğinin söylendiğini iddia etti. Çocuğa burundan oksijen verdiklerini, dilinin geri kaçmaması için gerekli müdahaleyi yaptığını, ambulans gelince yine zor nefes alır şekilde ve bilinci kapalı vaziyette teslim ettiklerini anlattı. Doktor N.A, “Ambulansa teslim ettikten sonra, çocuğun kapak yutmuş olabileceğini öğrendim. Kesinlikle ben müdahale ederken kapak yutma söz konusu değildi” diye konuştu.

KANTİNCİ: 'BEN SATMADIM'

Kantin işletmecisi N.Y. de, olay günü Mert'e ürün satışı yapmadığını savundu. Şırınga şeklinde olan çikolatanın 6 Aralık'a kadar kantinde satıldığını, o tarihten sonra ürün bittiği için satış yapılmadığını öne sürdü. Mert'in daha önce ya da başka bir yerden ürünü almış olabileceğini belirten N.Y, “Kesinlikle ben satmadım. Yaklaşık bir ay önce, denetmenler kantini denetledi. Bu ürün mevcuttu ama bana yasak demediler” dedi. Kantini 15 Kasım'da denetleyen görevliler ise o gün şırıngalı çikolatanın kantinde bulunmadığını ifade etti.

CAN HAVLİYLE MÜDÜRE KOŞMUŞ

Soruşturma kapsamında Mert'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Yürekleri dağlayan görüntüde, ilk olarak Mert'in, okul koridorunda boğazını tutarak müdür yardımcısının odasına yöneldiği, odada kimse olmayınca koridorda bulunan okul görevlisinin yanına koştuğu görüldü. Görüntünün devamında, görevlinin diğer öğrencilerin gözleri önünde yere yığılan Mert'e müdahalesi ve Mert'in götürüldüğü sağlık ocağından sedyeyle ambulansa taşınması yer alıyor.