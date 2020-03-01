Mert Oktay'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme! 7 kişiyi gözaltına alındı

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Mert Oktay, bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Oktay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oktay'ın uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Oktay'ın ölümünün ardından Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Oktay'ın uyuşturucu maddeyi temin ettiği değerlendirilen Ö.T. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA