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04 Temmuz 2019 13:10 | Perşembe

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, farklı depolara düzenlenen baskında içerisinde metil alkol bulunan 800 litre alkol ele geçirildi.

Eşi ve bebeğinin yanında kurşun yağmuru! İşte o korkunç an!Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar ve ölen kişilerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayisine baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar E.A, M.Ö, A.N, Ö.E, B.D. ve H.E. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 1'er litrelik 17 şişe sahte etil alkol ele geçirildi.

Zanlılardan, sahte içki satışından dolayı çok sayıda suç kaydı bulunan E.A, sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin sorusu üzerine, "Bizim alkolümüz değil kiminse o düşünsün. Kimin alkolü olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiden bu olaylardan dolayı sabıkam vardı bundan dolayı gözaltına alındım. Sahte alkol satmadım." dedi.

Etil alkolün içerisinden metil alkol çıktı

Ölümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analizlerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı.

Ölümlerin ve rahatsızlıkların metil alkol nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada da gözaltına alınan şüphelilerin orijinal boş etil alkol şişelerine, il dışından bidonlarla temin ettikleri metil alkolleri doldurup piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Öte yandan, rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşmalarının ardından hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Çok miktarda sahte içki ele geçirildi

Gözaltındaki 6 şüphelinin Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürerken, polis ekipleri elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda zanlıların kullandığı depolara baskın yaptı.

Düzenlenen operasyonda, içerisinde metil alkol bulunan 800 litre alkol, 175 şişe içime hazır sahte içki, 1 litrelik bin 865 adet boş etil alkol şişesi, 827 adet değişik markalara ait boş içki şişesi, 15 bin 730 adet içki etiketi, bin 900 etil alkol şişe kapağı, 50 adet 30 litrelik boş etil alkol bidonu ve 5,5 metre su hortumu ele geçirildi.

Öte yandan, son 2 yıl içerisinde şüphelilere ait çeşitli adreslere de operasyonlar düzenlendiği ortaya çıktı.

Son 2 yılda zanlıların çeşitli adreslerinde 4 bin 118 şişe sahte içki, 25 litresi metil alkol olmak üzere bin 364 litre içki yapımında kullanılan anason, çok miktarda boş içki şişesi, kapağı, etiketi ile 338 sahtAlınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar ve ölen kişilerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayisine baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar E.A, M.Ö, A.N, Ö.E, B.D. ve H.E. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 1'er litrelik 17 şişe sahte etil alkol ele geçirildi.

Zanlılardan, sahte içki satışından dolayı çok sayıda suç kaydı bulunan E.A, sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin sorusu üzerine, "Bizim alkolümüz değil kiminse o düşünsün. Kimin alkolü olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiden bu olaylardan dolayı sabıkam vardı bundan dolayı gözaltına alındım. Sahte alkol satmadım." dedi.

Etil alkolün içerisinden metil alkol çıktı

Ölümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analizlerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı.

Ölümlerin ve rahatsızlıkların metil alkol nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada da gözaltına alınan şüphelilerin orijinal boş etil alkol şişelerine, il dışından bidonlarla temin ettikleri metil alkolleri doldurup piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Öte yandan, rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşmalarının ardından hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Çok miktarda sahte içki ele geçirildi

Gözaltındaki 6 şüphelinin Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürerken, polis ekipleri elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda zanlıların kullandığı depolara baskın yaptı.

Düzenlenen operasyonda, içerisinde metil alkol bulunan 800 litre alkol, 175 şişe içime hazır sahte içki, 1 litrelik bin 865 adet boş etil alkol şişesi, 827 adet değişik markalara ait boş içki şişesi, 15 bin 730 adet içki etiketi, bin 900 etil alkol şişe kapağı, 50 adet 30 litrelik boş etil alkol bidonu ve 5,5 metre su hortumu ele geçirildi.

Öte yandan, son 2 yıl içerisinde şüphelilere ait çeşitli adreslere de operasyonlar düzenlendiği ortaya çıktı.

Son 2 yılda zanlıların çeşitli adreslerinde 4 bin 118 şişe sahte içki, 25 litresi metil alkol olmak üzere bin 364 litre içki yapımında kullanılan anason, çok miktarda boş içki şişesi, kapağı, etiketi ile 338 sahte bandrol ve çok sayıda içki yapımında kullanılan bidon, huni, hortum, tank ve benzeri malzemelerin ele geçirildiği öğrenildi. bandrol ve çok sayıda içki yapımında kullanılan bidon, huni, hortum, tank ve benzeri malzemelerin ele geçirildiği öğrenildi.

(AA)

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