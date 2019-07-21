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21 Temmuz 2019 Pazar 11:04:30 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:09:56

Mersin'de yetiştirilen siyah domates görenleri şaşırtıyor

Mersin’in merkez Mezitli Belediyesi’nin gönüllülere tahsis ettiği sebze üretim alanında yetiştirilen domatesleri görenler şaşırıyor. Domatesle özdeşleşen kırmızı renk, bu bahçede siyaha döndü.

Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Sebze Üretim Alanında, Mersin özelinde bir ilk gerçekleştirildi. Gönüllü olarak belediye bahçesinde sebze yetiştiren Emekli Deniz Astsubayı Salman Kalender, kökeni Güney Amerika’nın Galapagos Adaları olan, Türkiye ve dünyada ender olarak yetiştirilen siyah domates üretmeyi başardı. Göz alıcı parlak siyah renkte ve salkım salkım domatesler, şimdilik Mezitli Belediyesi Aşevine gönderiliyor. Yurt dışından getirttiği tohumlarla siyah domates yetiştirmeyi başaran ve ürünlerini de bu sezonda almaya başlayan Kalender’in yeni hedefi ise siyah domates tohumu elde etmek.

“30-40 tohumu tavada yetiştirdik ve şu anda ürünler çıktı”

Siyah domateste ilk ürünlerini almanın mutluluğunu yaşayan Emekli Deniz Astsubayı Salman Kalender, siyah domates yetiştirme öyküsünü İHA muhabirine anlattı. Geçen yıl Almanya’dan getirttiği bir miktar siyah domates tohumunu sebze üretim alanında yetiştirdiklerini söyleyen Kalender, “Yaklaşık 30-40 tohumdu. Biz onları tavada yetiştirdik ve şu anda artık ürünler çıktı ve kızarmak üzere. Siyah domates, çiçekten sonra siyah bir nokta halinde gelişiyor. Çiçeğin baş kısmı yeşil, sap kısmı siyah oluyor.

Olgunlaşmaya başladığında sap kısmı yine siyah kalıyor, alt kısmı ise kırmızıya dönüyor. Lezzette bir farklılık yok. Biraz daha dayanıklı bir ürün. Şu anda tamamen yerli, atalık tohum dediğimiz, hibrit olmayan bir domates türüdür. Daha çok çeşitleri gelecek. Avusturya’dan da tohum istedim, atalık tohum serisinden gelecek ve önümüzdeki yıl da onları yetiştireceğiz” dedi.

“Çok mutluyum, böyle bir ürün yetiştirmek zevk, ayrı bir huzur veriyor bizeMersin’de siyah domatesi ilk yetiştiren kişi olarak büyük bir haz ve mutluluk duyduğunu belirten Kalender, “Çok mutluyum, böyle bir ürün yetiştirmek zevk, ayrı bir huzur veriyor bize” diye konuştu.

Bahçede ayrıca atalık tohum da yetiştirdiklerini kaydeden Kalender, şunları söyledi: “Atalarımızdan kalan tohumları çoğaltmanın yollarını arıyoruz. Bu bahçeyi belediye yeni bir yere taşıyacak ve orada bize bir de tohum odası yapılacak. Çünkü tohumu çoğaltmamız ve piyasaya dağıtmamız gerekiyor. Uğraşımız devam ediyor. Şu anda karnabahar ve lahana hariç diğer sebzelerin hepsinden sezonluk ekebileceğimiz tohumlarımız var. bir miktar da fazlamız var, onu da tohum takas grubumuza hediye ediyoruz. Bedelsiz, takas yoluyla veriyoruz.”

“Mersinliler ilk kez siyah domates görecek'

Sebze üretim alanında salkım salkım ve parlak siyah renkte domatesleri inceleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Sebze Üretim Alanının, sadece iki emekli gönüllünün emek verdiği bir alan olduğunu söyledi. Belediye olarak gönüllülere sadece arsayı verdiklerini belirten Tarhan, “Onlar da bizden hiçbir şey beklemeden her türlü sebzeyi üretiyorlar, değişiklikler yapıyorlar.

Buranın en önemli özelliklerinden biri de organik sebze üretilmesi. Bir başka özelliği de Türkiye’de hiç olmayan, burada üretilen sebzelerin belediye aşevine gitmesi. Oradan da yoksul ailelerin evlerine yemek olarak dönüşüm sağlıyoruz. Bir taraftan gönüllü arkadaşlarımız, bir taraftan tarıma önem veriyoruz, kent içerisinde böyle bir faaliyet yapılıyor, bir taraftan da bu ürünler yoksul vatandaşlarımıza yemek olarak gidiyor” şeklinde konuştu.

Gönüllülerin son olarak siyah domates üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tarhan, “Gönüllülerimiz, tohumdan elde edilen fidelerle siyah domates ürettiler. Mersinlilerin de ilk kez bu siyah domatesi görecekler ve kahvaltılarında, yemeklerinde kullanabilecekler” diye konuştu

“Siyah domates yetiştirmeleri, hayatlarındaki en büyük değişiklik ve mutluluk oldu”

Mezitli Belediyesi olarak tarıma önem verdiklerini ve üreticileri desteklediklerini dile getiren Tarhan, ayrıca Türkiye genelinden gönüllülüğü artırmak gerektiğinin altını çizdi. İnsanların aktif yaşlanmasını istediklerini belirten Tarhan, “Emeklilikten sonra boş durmasınlar. İki emekli arkadaşımız burada harika işler yapıyorlar. Hem bir toplumsal hizmet yapıyorlar hem de yoksul vatandaşlarımıza bir girdi sağlıyorlar. Bunu herkes yapabilir.

Kahvelerde oturmaktansa burada zevk alarak bir şeyler yapıyorlar. Bu arkadaşlarımızın siyah domates yetiştirmeleri, onların hayatlarındaki en büyük değişikliklerden ve mutlu oldukları alanlardan biri oldu sanırım. Bu üretimden yararlananlar da mutlu oluyor. Bizim bu arkadaşlara katkımız yok denecek kadar az. Bizimki gönül katkısı, yüreğimizi veriyoruz onlara.

Biz sadece yer verdik. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir alana taşıyacağız bu bahçeyi. Kim isterse aynı şekilde bu desteği veririz. Bu ülkede mutlu olmak, yaşımızın sağlıklı ilerlemesini, ülkemizin gelişmesini istiyorsak bunları yapmamız gerekiyor. Biz de belediye olarak bunun peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

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