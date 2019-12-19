Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı
Mersin'de temizlik işçisi olarak çalışan Sait İnan, temizlik yaptığı sırada denk geldiği bir sokak düğününde müziğe kayıtsız kalamayarak elinde süpürgesiyle bir anda halay çekmeye başladı. Temizlik işçisinin bu keyifli anları, düğüne katılanlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görenleri gülümseten bu görüntüler birçok kişi tarafından da paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinde uzun yıllardır temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, sorumlu olduğu Şevket Sümer Mahallesi'nde temizlik yaparken, bir sokak düğününe denk geldi. Elinde süpürgesi ve küreğiyle sokağı süpüren İsnaç, düğünde çalan halay müziğine daha fazla kayıtsız kalamadı. Kendini müziğin ritmine kaptıran temizlik işçisi, elinde süpürgesiyle bir anda halay çekmeye başladı.
Bir taraftan sokağı süpüren bir taraftan da halay çeken temizlik işçisinin bu keyifli anları, düğüne katılanlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı sallarken, gülümseten görüntüler birçok kişi tarafından da paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı
Öte yandan, Sait İsnaç'ın büyük bir keyifle halay çektiği görüntüleri izleyen Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirmeye karar verdi. Gültak, belediye işçilerinin mutlu şekilde çalışmalarından kendisinin de büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
(İHA)
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