Mersin'de korkutan yangın!

İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

(İHA)