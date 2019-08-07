07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55:26 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56:35
Mersin'de korkutan yangın!
Mersin Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.
İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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