  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti
MHP'den ABD'ye tepki: Özürle geçiştirilemez MHP'den ABD'ye tepki: Özürle geçiştirilemez
TESK'ten 'yerli ürün kullanın' çağrısı TESK'ten 'yerli ürün kullanın' çağrısı
Sağlık kuruluşlarında 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı yapıldı Sağlık kuruluşlarında 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı yapıldı
Düşünce Atölyesi öğrencilerini bekliyor Düşünce Atölyesi öğrencilerini bekliyor
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
82 milyonun içini sızlatan tokat! 82 milyonun içini sızlatan tokat!
Mersin'de çocuğa atılan tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı Mersin'de çocuğa atılan tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı
FETÖ hakkında bir gerçek daha oraya çıktı! ByLock'tan önce de gizli program kullanmış FETÖ hakkında bir gerçek daha oraya çıktı! ByLock'tan önce de gizli program kullanmış
"Evlilik setimi çok sevdim" Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı servet değerinde! "Evlilik setimi çok sevdim" Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı servet değerinde!
Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı alay konusu oldu!
Ümraniye'de görüntülendiler... Hande Ataizi ve sevgilisi halk otobüsünde! Ümraniye'de görüntülendiler... Hande Ataizi ve sevgilisi halk otobüsünde!
Liverpool tarihe geçmeye çok yakın Liverpool tarihe geçmeye çok yakın
Sosyal medyada paylaştı... Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum! Sosyal medyada paylaştı... Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum!
Fatih Terim Linnes kararı için bin pişman Fatih Terim Linnes kararı için bin pişman
Sevgili Geçmiş dizisinin yayın tarihi belli oldu! Sevgili Geçmiş dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Kasım 'kahkaha ayı' olacak Kasım 'kahkaha ayı' olacak
Alişan oğlu Burak'a yemek vermedi! O anları bu notla paylaştı... Alişan oğlu Burak'a yemek vermedi! O anları bu notla paylaştı...
İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri
Lüküs Hayat' seyirciyle buluştu Lüküs Hayat' seyirciyle buluştu
Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak
Tartıştığı eniştesini öldüren şahıs: Namus için vurdum Tartıştığı eniştesini öldüren şahıs: Namus için vurdum
İşgal altında bulunan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı İşgal altında bulunan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı
ABD'de geyik kuaför salonuna daldı ABD'de geyik kuaför salonuna daldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 12:55:10 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 13:09:48

Mersin'de çocuğa atılan tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı. 82 milyonun içini sızlatan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah tekrar gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünlü ailenin 2 çocuğu ile site sakinlerinin çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada çocukların yanına gelen N.K. adlı kişi, aniden 5 yaşındaki A.K.'ye sert bir tokat atarak yere yıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen Ürdünlü çocukların babası T.K. ile de tartışarak kavgaya tutuşan N.K., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs gece polis merkezindeki ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah yeniden gözaltına alındı. Ürdünlü aile ise şüpheliden şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, olaya ilişkin cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çığ gibi yayıldı. İzleyenlerin yüreğini sızlatan görüntüler, büyük tepki çekti.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ