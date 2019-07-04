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04 Temmuz 2019 14:00 | Perşembe

Mersin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda son dakika gelişmesi! 6 kişi daha gözaltına alındı

Mersin'de 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin ise tedavisinin devam ettiği soruşturma kapsamında 6 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmada daha önce gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin ölümü sonrası, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki 3 tekel bayisine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 20 litrelik alkolün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan laboratuvar analizi sonucu metil alkol olduğu belirlendi. Ölümlerin ise metanol zehirlenmesinden kaynaklandığı saptandı.

6 GÖZALTI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, operasyonda metil alkol sattığı tespit edilen E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D. ve H.E.'yi gözaltına alırken, 1 kişinin arandığı belirtildi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise içinde metanol bulunan 800 litrelik etil alkol sıvısı, içime hazır 175 şişe sahte içki, 1865 adet 1'er litrelik boş etil alkol şişesi, değişik markalara ait 827 boş içki şişesi, 4 bin 330 içki etiketi, 11 bin 400 etil alkol etiketi, 1500 etil alkol şişesi kapağı, 400 içki kapağı, 30'ar litrelik boş 50 etil alkol bidonu ve 5,5 metrelik su hortumu ele geçirildi.

Şüphelilerden E.A., metil alkollerin kendilerine ait olmadığını öne sürerek, "Eskiden bu konuda sabıkam vardı, beni bu nedenle aldılar. Metil alkol, bizim alkollerde çıkarsa ne derlerse tamamdır. Bizimle alakası yok. Kiminse o düşünsün. Biz sahte alkol satmadık" dedi.

Şüphelilerin, düşük fiyattan temin ettikleri etil alkolleri plastik kelepçeyle etil alkol şişelerine doldurdukları, bilyeyi çıkarmadan bu işlemi yaptıkları ve alıcıları 'etil alkol' diye kandırdıkları belirtildi.

ORİJİNAL BOŞ İÇKİ ŞİŞELERİNE METİL ALKOL DOLDURMUŞLAR

Polisin araştırmasında şüphelilerin, orijinal boş etil alkol şişelerine, şehir dışından bidonlarla temin ettikleri ve içinde metil bulunan alkolleri doldurup, piyasaya sürdükleri de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, normalde açılmayan alkol kapaklarını geliştirdikleri yöntemle açıp, şişenin üzerindeki bilyeyi sabitledikleri daha sonra metil alkolü içine doldurdukları da belirlendi.

Metil alkol zehirlenmesinden 7 kişinin hayatını kaybettiği Mersin'de, aynı şikayetlerle hastanelere başvuran 21 kişinin tadavisi sürdürülüyor. Daha önce gözaltına alınan 1 kişi, cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı.

(DHA)

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