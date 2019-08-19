19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:31:51 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:34:28
Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı
Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 2 saatlik periyotta Mersin'in Gülnar İlçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
(AA)
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