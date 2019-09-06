06 Eylül 2019 Cuma 12:22:46 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 13:00:14
Merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 11.59 sıralarında merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinin 62,56 kilometre açığında, saat 11.59'da, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, denizin 33.90 kilometre derinliğinde meydana geldi. Alanya'nın yanı sıra Antalya kent merkezinde hissedilen depremde herhangi bir hasara neden olmadı.
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