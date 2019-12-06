  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7909
  • Euro
    6,4013
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Böylesini görmedim' 'Böylesini görmedim'
'Rakibiniz kadar güçlüsünüz' 'Rakibiniz kadar güçlüsünüz'
Florya yeniden Aslan’ın Florya yeniden Aslan’ın
Kritik randevu! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11’ler Kritik randevu! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11’ler
Türkiye'den 'Fransa'ya gitmeyin' uyarısı Türkiye'den 'Fransa'ya gitmeyin' uyarısı
Arnavutluk'taki depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü Arnavutluk'taki depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı Aydın’a getirildi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı Aydın’a getirildi
Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu
Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu
Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi 3 ay sonra bulundu! Eşi her şeyi itiraf etti Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi 3 ay sonra bulundu! Eşi her şeyi itiraf etti
'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı 'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı
Başkan Erdoğan, Ceren'in ailesine taziyelerini iletti Başkan Erdoğan, Ceren'in ailesine taziyelerini iletti
Konyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Konyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Kış aylarında saç bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Native Base açıkladı... Kış aylarında saç bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Native Base açıkladı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar
ABD’de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı ABD’de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı
Son Dakika: Günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı Son Dakika: Günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı
Bakan Akar'dan NATO zirvesi sonrası F-35 çıkışı Bakan Akar'dan NATO zirvesi sonrası F-35 çıkışı
Teslim olan teröristten Soylu ve Akar'a suikast itirafı! Teslim olan teröristten Soylu ve Akar'a suikast itirafı!
Rize'den 11 ayda 7,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi Rize'den 11 ayda 7,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi
Sigorta karşılamıyor! Her ay 150 bin TL ödüyor! Sigorta karşılamıyor! Her ay 150 bin TL ödüyor!
Ordu Ceren için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü Ordu Ceren için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü
Can Yaman'ın partneri diziden çekildi! Can Yaman'ın partneri diziden çekildi!
Ordu Ceren Özdemir için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü Ordu Ceren Özdemir için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 20:30:15 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 20:31:53

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı Aydın’a getirildi

Adnan Menderes'in makam aracı, Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Müzesi'nde sergilenecek.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı, 1960 askeri darbesinin ardından ilk kez Aydın'a getirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Gazi Üniversitesinden getirilen aracı valilik binasından konağa kadar kullandı.

Aracın şehir içinden geçişi esnasında bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, Aydın’ın evladı Adnan Menderes’in Başbakanlığı döneminde kullandığı makam aracının, 1960 ihtilalinden sonra ilk kez Aydın sokaklarına geldiğini söyledi.

Aracın, Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Müzesi'nde sergileneceğini aktaran Köşger, müzenin tamamlanmasının ardından vatandaşların görebileceğini ifade etti.

Otomobilin müzeye bağışlanmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük emeği olduğunu vurgulayan Köşger, "Esas amacımız Adnan Menderes Müzesi’nde Adnan Menderes’e ait olan, onun kullandığı buna benzer materyallerin hemşehrilerimizin ilgisine sunulmasıydı. Onu da inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz." dedi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ