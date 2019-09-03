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03 Eylül 2019 Salı 18:28:21 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 18:32:01

Menengiç kahvesinin marka bilinirliği artırılacak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, kentin kahve kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan geleneksel menengiç kahvesinin marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) destekleriyle tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini belirtti.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GTB ile İKA arasında Gaziantep menengiç kahvesinin marka bilinirliğinin artırılması için "Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Akıncı, Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz Projesi'nin ürünün hem küresel piyasalarda tanıtımına, hem de ticari alanda gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Anadolu'da yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'in zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Köklü geçmişimizin bir emaneti ve nişanesi olarak günümüze kadar uzanan kadim değerlerimizi yaşatmak ve marka bilinirlikleriyle gelecek nesillere taşınmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu nadide kültürel miraslarımızdan birisi de hiç kuşkusuz bugün proje sözleşmesini imzaladığımız Osmanlı'dan bizlere yadigar, geleneksel Gaziantep menengiç kahvesidir. Şehrimizde ve bölgemizde bilinmesine ve tüketilmesine rağmen, ulusal ve uluslararası pazarlarda istenilen seviyede tanıtımının yapılamamasından dolayı günümüzde tüketim alışkanlığı azalan menengiç kahvesini Gaziantep'in güçlü bir marka değeri olarak hak ettiği konuma tekrar taşımak istiyoruz."

Menengicin tanıtım filmi hazırlanacak

Akıncı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de projeye iştirakçi olarak destek vereceğini belirtti.

İlk hedeflerinin menengiç kahvesinin sağlık yönüne dikkati çekmek olacağını vurgulayan Akıncı, "Kahvemizin 40 yıl hatır bırakan eşsiz lezzetine vurgu yapacak tadım ikramları da gerçekleştirilecek. Fuar ve farklı organizasyonlarda gerçekleştirilecek bu ikramların yanı sıra Gaziantep'te konaklayan yerli ve yabancı turistlere de özel ikram kutuları hazırlanarak hediye edilecek." ifadesini kullandı.

Kentte turistlerin yoğun bulunduğu bir bölgede menengiç kahvesine yönelik kavşak düzenlemesi yapılacağını belirten Akıncı, menengicin ağaçtan fincana uzanan serüvenini konu edinen tanıtım filmi hazırlanarak sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanacağını kaydetti.

(AA)

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