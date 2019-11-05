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05 Kasım 2019 Salı 16:09:03 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 16:10:20

Mekanik 2 Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kim?

Mekanik 2 Suikast bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2016 yılı yapımı olan film, Kanal D ekranlarında yer alacak. Mekanik 2 Suikast filmini daha önce izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler filmin saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Mekanik 2 Suikast filmini ilk kez izleyecekler ise Mekanik 2 Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kim? sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Mekanik 2: Suikast filmi hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Mekanik 2 Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kim? merak ediliyor. Başrollerinde Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah'ın olduğu Mekanik 2 Suikast filmi bu akşam Kanal D ekranlarında TV izleyicileri ile buluşuyor. Mekanik 2 Suikast filmini daha önce izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler filmin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Mekanik 2 Suikast filmi hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEKANİK 2 SUİKAST FİLMİ SAAT KAÇTA?

Mekanik 2 Suikast filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

MEKANİK 2 SUİKAST FİLMİ KONUSU NE?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2 SUİKAST FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.

Yapım Yılı  : 2016

Yönetmen  : Dennis Gansel

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