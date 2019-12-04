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04 Aralık 2019 Çarşamba 20:23:17 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 20:24:47

Mehmetçikten küçük Pınar'a ziyaret

Tel Abyad'da faaliyet gösteren Türk askeri, doğum sancısı tutan Suriyeli kadını Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırmıştı. Kadın, doğan bebeğine Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismini vermişti. Mehmetçik, küçük Pınar'ı evinde ziyaret etti.

Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, doğum sancısı tutan Suriyeli kadın Ziheyye El Halil zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırmıştı.

Doğum sancıları tutan ve Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla hastaneye ulaştırılan Suriyeli kadın, doğan bebeğine, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismini vermişti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik, Tel Abyad'daki evlerine dönen aileyi ziyaret etti. Aile, Mehmetçiği kapıda karşıladı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismi verilen bebekle, kardeşlerine çeşitli hediyeler götüren Mehmetçik, doğumuna vesile oldukları bebeği de sevdi.

Askerlere şükranlarını ileten bebeğin babası da kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür bir sorun yok. Ama herhangi bir sorun olursa yetkililere haber veririz. Eşimin mutlaka ameliyatla doğum yapması gerekliydi ama burada hastane yoktu. Biz Türk askerlerine haber ilettik, geldiler ve bizim durumumuzu gördüler. Türk askeri bizim için elinden geleni yaptı, onlara teşekkür ederiz. Hatta bizi sivil araçla değil, kendi askeri araçlarıyla Türkiye'deki hastaneye götürdüler. Eşim ameliyatla doğum yaptı, çok şükür durumları iyi. Hastanede geçen sürede Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı, teşekkür ederiz. Şu an bir ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz. Bir ihtiyacımız olursa yetkililere söyleriz."

Bakanlık videoyu, "Tel Abyadlı Ziheyye kardeşimiz Mehmetçiklerimiz tarafından 25 Ekim‘de Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmış ve dünyalar tatlısı Pınar bebeği dünyaya getirmişti. Tel Abyad’daki evine dönen Pınar bebek ve kardeşleri asker amcalarını ağırladı." ifadeleri ile paylaştı.

(AA-TRT Haber)

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